Mercato Inter, si blocca Sensi al Leicester: Moretto svela i motivi dello stop

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2024

Mercato Inter, non si sblocca la trattativa per Sensi al Leicester. Dopo la vittoria larga ottenuta in casa del Monza, la squadra nerazzurra si prepara per partire alla volta dell’Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. Il nuovo format della competizione, prevede due gare ad eliminazione diretta. Per accedere alla finale, i nerazzurri se la vedranno contro la Lazio di Maurizio Sarri in una sfida che si preannuncia molto complicata.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche in ottica mercato. Marotta e Ausilio, infatti, sono alle prese con l’uscita di Stefano Sensi. Il giocatore, come detto nei giorni scorsi, è ricercato dal Leicester che vorrebbe prelevarlo a gennaio. Ma quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo, adesso sembra essersi bloccata. I motivi di questo stop, sono stati trattati ai microfoni di SOS Fanta dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, che ha descritto la situazione attorno al centrocampista nerazzurro.

Ecco le parole di Matteo Moretto: “A oggi non c’è un’offerta ufficiale del Leicester, solo gradimento da parte del club. Non stiamo parlando di una trattativa in stato avanzato, il giocatore gradisce la destinazione. Bisogna capire se il Leicester – primo in Championship – affonderà a gennaio o se invece se ne parlerà per giugno a 0. Il club vista la classifica non ha necessità di intervenire subito sul mercato”