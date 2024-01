Mercato Inter, sfuma un obiettivo per la difesa: il giocatore rinnova con il suo club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/01/2024

Mercato Inter, sfuma un obiettivo per la difesa. In casa nerazzurra è tempo di concentrarsi sul campionato. La squadra di Inzaghi non ha preso bene il pareggio contro il Genoa e vuole subito riscattarsi sabato nella sfida che vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro contro il Verona per quello che è l’ultimo turno del girone d’andata. Una partita complicata, contro una squadra che sembra aver trovato una nuova quadratura tattica con il nuovo modulo e un nuovo entusiasmo.

Per questo, i nerazzurri, dovranno stare molto attenti, specie perchè molti elementi della rosa sono parecchio stanchi visti i tanti impegni ravvicinati. Inzaghi, dovrà preparare al meglio la partita per evitare altre brutte sorprese come quella di Marassi e dovrà curare ogni minimo dettaglio ed ogni situazione di gioco.

Intanto, in viale della Liberazione, Marotta e Ausilio stanno cercando i profili migliori per rinforzare la rosa del tecnico nerazzurro. Dato per imminente l’arrivo di Buchanan dal Club Brugge, il club nerazzurro, in questa sessione, avrebbe voluto concretizzare anche un difensore, ma la trattativa non ha avuto nemmeno il tempo di nascere.

Infatti, come riportato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, i nerazzurri si erano interessati a Lindelof del Manchester United che sarebbe potuto arrivare a condizioni vantaggiose, vista la scadenza del suo contratto nel 2024. Ma così non sarà. Il giocatore, infatti, ha deciso di rinnovare per un’altra stagione con il suo attuale club.