Mercato Inter, Sensi saluta i nerazzurri e va al Leicester: cambio nella formula

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2024

Mercato Inter, Sensi saluta i nerazzurri e va al Leicester. Dopo la bellissima vittoria ottenuta in casa della Fiorentina, la squadra nerazzurra si gode il primo dei due giorni liberi concessi da Simone Inzaghi. Al ritorno ad Appiano Gentile, ci sarà da preparare la partita complicatissima contro la Juventus, che arriverà arrabbiata a Milano dopo il pareggio ottenuto contro l’Empoli.

Servirà tutta l’attenzione del caso contro una squadra che ha dimostrato quest’anno di non mollare fino all’ultimo e di riuscire ad essere pericolosa quanto meno ce lo si aspetta. Intanto, in viale della Liberazione si pensa anche al mercato e ad ultimare le ultime operazioni soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo la cessione in prestito di Agoumè al Siviglia, la squadra nerazzurra è pronta a salutare anche Stefano Sensi. Il centrocampista è molto vicino a passare al Leicester a sei mesi dalla scadenza del contratto. Un’operazione che vedrà anche una sostanziale novità nella formula.

Infatti, non si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo, ma dovrebbe essere un prestito dal costo di 500 mila euro, con un obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League – le Foxes sono prime in campionato a più sette dalla seconda in classifica. In tal caso, ovviamente, vista l’imminente scadenza di contratto, servirebbe un rinnovo formale di un’ulteriore stagione.