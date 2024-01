Mercato Inter, Sensi “prigioniero” alla Pinetina, ecco i motivi

di Redazione, pubblicato il: 31/01/2024

(Mercato Inter) Il calcio mercato è il regno delle sorprese. Sembrava già tutto fatto tra Inter e Leicester per il passaggio di Stefano Sensi alla squadra di Maresca. Invece le ore passano, la fine della finestra di mercato si avvicina e il centrocampista continua ad essere presente alla Pinetina, suo malgrado. Secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa è definita, prestito (500 mila euro) più obbligo di riscatto in caso di eventuale promozione in Premier e percentuale sulla futura rivendita.

“Era tutto pronto per la fumata bianca e mancava/manca solo che gli inglesi inviino i contratti firmati. Nelle ultime 48 ore non è successo. Ecco perché il centrocampista di Urbino domani dovrebbe essere ancora alla Pinetina, esattamente come domenica è stato in panchina a Firenze.”

L’Inter resta in attesa dei documenti senza particolari patemi. Se la trattativa non andasse a buon fine e non arriveranno altre offerte last minute il centrocampista resterà in nerazzurro fino alla scadenza del contratto del prossimo 30 giugno.