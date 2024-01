Mercato Inter, Sensi Leicester, c’è l’accordo

di Redazione, pubblicato il: 18/01/2024

(Mercato Inter) Secondo Gianluca Di Marzìo di Sky Sport Inter e Leicester avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in Inghilterra di Stefano Sensi. Due milioni di euro legati alle presenze del centrocampista ed alla promozione in Premier della squadra di Maresca. I tempi non saranno brevissimi, il Leicester ha infatti necessità di definire qualche cessione prima di firmare il contratto con i nerazzurri. Tutto dovrebbe risolversi nel giro di qualche giorno dopo di che Sensi anticiperebbe di 6 mei il suo addio alla maglia nerazzurra.