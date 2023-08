Mercato Inter, Sanchez, Palmeri rivela il vero motivo del ritorno

di Redazione, pubblicato il: 25/08/2023

(Mercato Inter) Tancredi Palmeri su Sportialia rivela un retroscena decisamente interessante sul ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro.

Dunque citando fonti dirette Palmeri riporta che “i rapporti tra Sanchez e Inzaghi sono ottimi. Vero che il cileno spingeva per giocare quando era all’Inter, sono rimasti in contatto per tutto l’anno ed è stato Inzaghi a chiedere espressamente Sanchez. Nella difficoltà dell’agire del mercato dell’attacco nerazzurro, Sanchez va a sostituire Correa. Fino a 5 giorni fa nessuno nel mondo interista scommetteva sulla sua partenza”.

(Foto da profilo Istagram A.Sanchez)