Mercato Inter, Sanchez in sede Correa in posa a Marsiglia. Le cifre

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/08/2023

Mercato Inter, Alexis Sanchez ha svolto le visite mediche in mattinata.

Il giocatore cileno si è poi recato nel quartier generale dell’Inter per porre la firma al contratto che lo legherà nuovamente alla società di Zhang. Per lui un biennale di 3 milioni annui. Dopo la firma si metterà subito a disposizione di Inzaghi e non è detto che non ci strappi la convocazione per il match di Cagliari in calendario lunedì prossimo.

Mercato Inter, Sanchez firma il biennale. Correa – Marsiglia, è fatta!

Strada inversa è quella che ha compiuto Joaquin Correa. Le immagini del Tucu con la sciarpa dell’ Olympique Marsiglia sono già su tutti i social. Il giocatore argentino si trasferisce dunque all’OM in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che diventeranno invece 12 cn obbligo qualora si verifichino alcune condizioni.

