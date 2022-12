Mercato Inter, ritorno di fiamma per un ex Milan? La situazione è chiara per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2022

Mercato Inter, i nerazzurri ci riprovano per Frank Kessiè? Nelle scorse settimane si era vociferato di un interessamento della squadra nerazzurra per il centrocampista ivoriano del Barcellona, ed ex Milan, Frank Kessiè. Il giocatore, questa estate, era passato a parametro zero alla squadra catalana, ma, almeno fino a questo punto della stagione, non ha trovato lo spazio che sperava.

Ecco perchè stanno iniziando a susseguirsi voci su un ipotetico addio a gennaio o a giugno. Nei giorni scorsi, il suo agente, Atangana, aveva smentito un’eventuale partenza del giocatore. Ma, visto il poco impiego avuto con Xavi, le cose potrebbero cambiare rapidamente. In tal caso, l’Inter tornerebbe in corsa?

Mercato Inter, un Frank Kessiè resta un obiettivo concreto per il centrocampo: ecco quando potrebbe sbloccarsi l’affare

Quindi, Frank Kessiè, rimane un obiettivo concreto per il centrocampo interista. Il giocatore sarebbe potuto arrivare in nerazzurro in passato, ma la trattativa con il Milan non si è mai sbloccata. Ecco che, come riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, all’interno del canale Twitch di SOS Fanta, il giocatore potrebbe lasciare il Barcellona.

Questa ipotesi, però, vale solo per giugno. Infatti, ad oggi, sembra utopistico pensare ad una sua partenza a gennaio. In estate, invece, se la situazione non dovesse cambiare in maglia blaugrana, un ritorno in Serie A non sarebbe affatto da scartare. Vedremo, dunque, se il nome di Kessiè potrà essere quello buono per il centrocampo nerazzurro o se si tratta solo di una suggestione. Kessiè-Inter, un interesse che non è ancora tramontato.