Mercato Inter, quale futuro per Perisic? Psg e Manchester U. interessate

La permanenza di Ivan Perisic in nerazzurro sembrerebbe sempre più certa. Il croato, rientrato a fine agosto dal prestito al Bayern Monaco, ha convinto Antonio Conte a puntare nuovamente su di lui. In questo precampionato è stato utilizzato da esterno a tutta fascia a sinistra e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa ad Ashley Young per la prossima stagione.

Il classe ‘89 potrebbe quindi restare all’Inter per la prossima stagione, ma se dovesse arrivare un’offerta entro la fine di questa finestra di mercato, i nerazzurri sarebbero pronti a cederlo soltanto a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato dai francesi di FootMercato, l’esterno sarebbe finito nel mirino del PSG. Il club transalpino, al momento non avrebbe liquidità e per questo motivo vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto; sulle tracce del croato ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United. L’Inter vuole incassare dalla sua cessione almeno 15 milioni di euro e se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti il giocatore resterà a Milano.