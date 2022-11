Mercato Inter, pronto l’assalto a un attaccante richiesto da mezz’Europa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/11/2022

Mercato Inter, si segue sempre la pista francese che porta all’attaccante di Deschmps.

Marcus Thuram è in cima alla lista dei desideri della squadra mercato nerazzurra e il fatto che sia in scadenza di contratto fa sì che su di lui aumentino le attenzioni. Non ci sarebbero solo i nerazzurri sulla stellina del Borussia Mönchegladbach.

Secondo quanto riporta il giornale francese L’Equipe l’Inter sarebbe la candidata più forte sul giocatore già individuato come possibile nerazzurro 18 mesi fa. Ai nerazzurri di Milano si stanno aggiungendo però top team europei del calibro del Bayern Monaco e non solo. I tedeschi avrebbero preso i primi contatti con chi cura gli interessi del giocatore.

Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per Thuram, ma aumenta la concorrenza. Si fa avanti il Bayern mentre in Premier sarebbero disposti a prenderlo subito.

Oltremanica Thuram è richiesto direttamente da Unai Eremy. Il neo allenatore dell’Aston Villa vuole il francese al centro del suo attacco per portare il club inglese a dire la sua in Premier League. Tra le prendenti che starebbero perdendo terreno ci sono l’Olympique Marsiglia e il Borussia Dortmund.

Non solo squadre uscite allo scoperto ma anche una big inglese si starebbe muovendo dietro le quinte per l’assalto al giovane francese. Sempre L’Equipe non fa il nome della squadra ma parla di una tra le top 5 della Premier che sarebbe pronta per fare un’offerta al Mönchengladbach già a gennaio senza aspettare la scadenza del contratto e prendendo tutti in contro piede.