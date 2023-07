Mercato Inter, pomeriggio bollente, l’incontro con gli agenti sarà decisivo?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/07/2023

(Mercato Inter) Inzaghi ha chiesto Cuadrado, oplà, affare fatto. Inzaghi chiede Morata per sostituire Lukaku, lo staff di mercato nerazzurro è al lavoro h24. Primo approccio telefonico nella giornata di ieri. Oggi, secondo quanto riporta CM.com, contatto diretto tra la dirigenza interista e gli agenti del giocatore spagnolo.

La clausola è incerta ma con 15 milioni l’affare può andare in porto. Il contratto per Morata invece non usufruirebbe delle agevolazioni del decreto crescita e dunque peserebbe sulle casse dell’Inter più o meno quanto quello di Lukaku. Si parla di un quadriennale da 5 milioni netti.

Sulla punta dell’Atletico è forte anche l’interesse della Roma ma lo sprint di Marotta e Ausilio potrebbe chiudere la volata. Anche perchè con il tesoretto che sta arrivando da Manchester per la cessione di Onana adesso l’Inter conquista una certa agibilità economica che può rivelarsi fondamentale anche per altre trattative, prima tra tutte quella con il Bayern per Yann Sommer.