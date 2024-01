Mercato Inter, perchè Zielinski?

di Redazione, pubblicato il: 05/01/2024

(Mercato Inter) Andrea Ramazzotti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione di Zielinski che molti danno ormai accasato all’Inter dopo la rottura con il Napoli.

“In casa nerazzurra, sono molto fiduciosi, non dico sicuri, che Zielinski sarà uno dei primi rinforzi per la stagione 2024-2025. Serve un altro cambio a centrocampo e il polacco sarebbe un calciatore da aggiungere nella rosa, così da giocarsi il posto con Mkhitaryan o essere l’erede di Barella in caso di offerta irrinunciabile in estate.”