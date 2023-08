Mercato Inter, per la difesa si sonda una vecchia conoscenza: la valutazione del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/08/2023

Mercato Inter, per la difesa si segue un vecchio obiettivo. Mentre tiene banco il caso Samardzic, con i dirigenti e gli agenti del giocatore al lavoro per provare a ricucire le rispettive posizioni, in viale della Liberazione si sono concluse altre due trattative, una in entrata e una in uscita. Infatti, è fatta per la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino e all’arrivo di Carlos Augusto dal Monza.

Ma altri obiettivi da concretizzare servono alla rosa di Inzaghi che, in questo momento, manca anche di un centravanti e di un braccetto di difesa. E proprio per quanto riguarda quest’ultimo ruolo arrivano novità interessanti per i nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza interista avrebbe sondato il terreno per arrivare a Chalobah del Chelsea.

Il difensore, è sempre piaciuto ai dirigenti di viale della Liberazione, e ancora ora è un obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Sempre secondo l’emittente, la valutazione che ne fa la società inglese è di circa 25 milioni di euro. Una cifra che, sicuramente, l’Inter, non potrà spendere, visto che, come detto, dovrà investire anche per un attaccante.

Insomma, Chalobah continua a piacere e anche molto. Nelle prossime settimane si vedrà se davvero questa opzione si potrà concretizzare. Di sicuro, Simone Inzaghi, si aspetta quanto prima di poter completare la rosa per poter concentrarsi solamente sul campo e poter lavorare con una squadra definitiva e al completo.