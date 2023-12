Mercato Inter, per gennaio si prova il colpo dalla Scozia: offerta per il centrocampista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2023

Mercato Inter, per gennaio si prova il colpo dalla Scozia. In casa nerazzurra, dopo la cocente sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia, che ha costretto la squadra ad essere eliminata dalla competizione dopo che nelle ultime due stagioni è stato vinto il trofeo, c’è anche da smaltire la delusione per l’infortunio di Lautaro. Ma la concentrazione deve subito tornare al campo visto l’impegno importantissimo e complicatissimo contro il Lecce di D’Aversa.

Simone Inzaghi, dovrà preparare al meglio una partita molto insidiosa e senza che i nerazzurri potranno avere a disposizioni tanti titolare. Servirà la migliore Inter possibile per provare a portare a casa i tre punti. Intanto, in viale della Liberazione, si prova anche a fornire ad Inzaghi i rinforzi adatti in vista del mercato di gennaio.

Detto dell’esterno destro che dovrà rimpiazzare Juan Cuadrado, con il nome di Tajon Buchanan in cima alla lista, i nerazzurri starebbero pensando anche di rinforzare la linea mediana. Dalla Scozia, arriva la notizia, da parte di Sky Sport, dell’interesse della dirigenza interista per il danese Matt O’Riley.

Il giocatore sarebbe stato fatto seguire negli ultimi mesi e i suoi miglioramenti sono stati molto apprezzati dagli osservatori nerazzurri. L’offerta sarebbe in prestito con obbligo di riscatto, ma su classe 2000 ci sarebbero anche gli interessi di squadre come Aston Villa, PSV Eindoven, Atletico Madrid e West Ham. Non sarà facile portarlo a Milano.