Mercato Inter, occhi sul nuovo bomber della Nazionale

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/03/2023

MERCATO INTER – Una nuova idea per i nerazzurri. Manca tanto all’avvio del calciomercato estivo, ma i rumor non si fermano mai. C’è già la fila per un prospetto che presto si affaccerà con assoluta visibilità al nostro calcio. Tra le ultime intuizioni di Mancini per la Nazionale italiana c’è infatti quella di convocare Mateo Retegui, attualmente in prestito al Tigre, ma di proprietà del blasonato Boca Juniors.

Un’operazione che ha suscitato comprensibile curiosità. Intanto, per lui c’è la fila anche a livello di club. Come si legge su tuttomercatoweb, il primo contatto andrà a breve in scena con l’Atletico Madrid: il club di Simeone è da sempre sensibile, del resto, ai talenti che giocano in Sudamerica.

Ma non mancherebbero gli estimatori pure in Italia: dal Milan alla Roma, passando per la stessa Inter. Contatti espolorativi sono attesi nei prossimi giorni.