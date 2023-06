Mercato Inter, occhi puntati sulla capitale. Si tenta il doppio colpo (CdS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/06/2023

Mercato Inter, le novità per la prossima stagione potrebbero arrivare dalla capitale.

Secondo il Corriere dello Sport l’Inter guarderebbe sulla sponda biancoceleste del Tevere per la prossima stagione. Secondo il quotidiano sportivo romano infatti se dovesse partire Dumfries, per il quale el voci di mercato non sono mai cessate, un possibile sostituto potrebbe essere Marusic della Lazio. Il giocatore, trentunenne, ha un contratto in scadenza nel 2026 e difficilmente il Patron della Lazio Claudio Lotito accetterebbe di privarsene per somme inferiori ai 10 milioni .

Mercato Inter, per il CdS i nerazzurri puntano a Marusic per il dopo Dumfries. Il sogno è Milinkovic-Savic. Il difensore esterno non sarebbe l’unico obiettivo dei nerazzurri che starebbero sognando il colpaccio Milinkovic-Savic. Sarebbe un’accoppiata tutta serba. Sul fortissimo centrocampista ci sarebbe un forte interesse da parte dell’Atletico Madrid di Simeone, pur se ufficialmente i colchoneros hanno smentito. Su questo fronte la richiesta sarebbe di 40 milioni di euro, con il borsino del prezzo in discesa, andando Milinkovic Savic in scadenza la prossima estate. Lotito sicuramente non lo svenderà ma è certo che non rischierà di perderlo a zero.

Sul Sergente l’interesse è alto. In Italia è sul taccuino anche di Milan e Juventus, mentre in Premier League su di lui ci sono interessamenti da parte di Arsenal, Newcastle e West Ham. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore avrebbe da tempo deciso di lasciare Roma per giocare stabilmente in una squadra con ambizioni da titola e che sia stabilmente in Champions League e a fine stagione dovrebbe lui stesso comunicarlo ai suoi tifosi. L’Inter sicuramente non farà aste o follie per il giocatore che resta comunque uno dei pallini di Simone Inzaghi.