Mercato Inter, nuova strategia, vertice decisivo in programma

di Redazione, pubblicato il: 11/01/2024

(Mercato Inter) Con l’arrivo di Buchanan il mercato invernale nerazzurro è da considerarsi chiuso, salvo operazioni minori. Questa era la sensazione fino a qualche giorno fa, scelta che però adesso potrebbe essere rimessa in discussione.

L’Inter è attesa dalla trasferta di Monza poi volerà in Arabia per la Supercoppa. Secondo alcune testate nazionali, dopo quell’appuntamento sarebbe in programma un vertice tra dirigenza e staff tecnico per decidere il da farsi. Non è un mistero che Sanchez e Arnautovic non abbiano convinto fino ad oggi e che una quinta punta servirebbe come il pane per affrontare la seconda parte di stagione con rotazioni di livello anche in attacco. Le incertezze al riguardo sono legate alla necessità di chiudere qualche uscita prima di sondare il terreno. Sensi potrebbe iniziare la sua avventura in Inghilterra al Leicester, lo stesso Sanchez ha ricevuto un’offerta dall’Arabia che per ora è stata respinta.

E anche la Supercoppa potrebbe portare novità, visto che la vittoria garantisce un premio di circa 8 milioni di euro che la società potrebbe reinvestire nel mercato.