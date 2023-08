Mercato Inter, non solo Balogun: si punta al doppio colpo dall’Arsenal

di Simone Salines, pubblicato il: 05/08/2023

MERCATO INTER – La redazione di Sportmediaset, durante il corso del consueto tg, ha fatto il punto sui nerazzurri e i propri obiettivi.

Con Gianluca Scamacca ormai promesso sposo dell’Atalanta, il club milanese adesso è costretta a cambiare obiettivo. L’attaccante di origini romane ha deciso di legarsi alla Dea, pertanto per sopperire almeno numericamente all’assenza di Romelu Lukaku si è tornati a pensare a Folarin Balogun. L’attaccante statunitense è da sempre la prima scelta del DS Piero Ausilio, ma il problema è stato sempre e solo uno: il costo del cartellino.

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, Balogun avrebbe espressamente chiesto all’Arsenal di abbassare l’attuale valutazione del cartellino pari a 40 milioni di euro. In tal modo, le contrattazioni con l’Inter si faciliterebbero non poco e il giocatore potrebbe finalmente trovare un club che gli conceda lo spazio che si merita.

Mercato Inter, manca ancora un braccetto di destra

Mentre i contatti con i Gunners si intensificano per il centravanti americano, gli uomini mercato interisti si sono messi per chiedere informazioni su Takehiro Tomiyasu. Il giapponese classe 1998, con alle spalle l’ottima esperienza in Serie A con il Bologna, ha un contratto in scadenza nel 2025; fattore che vede il proprio cartellino valutato non meno di 20 milioni di euro. A riguardo però, Piero Ausilio e Beppe Marotta sono pronti a richiedere all’Arsenal un prestito oneroso con diritto di riscatto.