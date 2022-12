Mercato Inter, nome a sorpresa per la fascia sinistra: l’intenzione del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/12/2022

Mercato Inter, per la fascia sinistra c’è un nome nuovo da monitorare. Come oramai si sa da tempo, la società nerazzurra, sta valutando da tanto tempo alcuni profili per il ruolo di esterno sinistro. In quella porzione di campo, nella rosa nerazzurra, Federico Dimarco sembra essersi preso il posto da titolare a discapito di Robin Gosens, le cui prestazioni non hanno convinto appieno fino a questo momento.

Adesso, con la ripresa della preparazione per la seconda parte della stagione, il tedesco sembra aver riacquistato una grande condizione fisica e vuole rilanciarsi per convincere la dirigenza a tenerlo in rosa. Sicuramente, farà parte del progetto fino a giugno, ma dovrà dimostrare in questi mesi tutto ciò che ha fatto vedere con la maglia dell’Atalanta. Intanto, in viale della Liberazione, monitorano un nome a sorpresa per la fascia sinistra.

Mercato Inter, si cerca un profilo adatto per il ruolo di esterno sinistro: spunta un nome a sorpresa sul taccuino dei dirigenti

Dunque, come detto, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di non farsi trovare impreparata in caso di partenza di Robin Gosens a giugno. Proprio per questo, secondo quanto ha riportato Il Corriere di Verona, Marotta e Ausilio, stanno monitorando attentamente le prestazioni del classe 2002 del Verona, Doig, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Di fatto, però, il ragazzo ha le idee ben chiare per il suo percorso di crescita ed avrebbe già comunicato di voler restare in veneto fino al termine della stagione. Sul ragazzo, oltre all’Inter, ci sono anche altre società come il Bologna, la Lazio, e la Roma.