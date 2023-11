Mercato Inter, Marotta sfida la Juventus per il colpo a parametro zero

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/11/2023

Mercato Inter già attivo. L’Inter mira a consolidare la sua rosa di talenti in vista della stagione, focalizzandosi sul reparto difensivo. La dirigenza, reduce dai successi in Champions e in campionato, considera Tiago Djaló come un possibile rinforzo.

Il difensore del Lille è un vecchio obiettivo interista, già preso in considerazione quando Skriniar manifestava l’intenzione di lasciare il club.

Mercato Inter, occhi puntati su Djaló

Con la possibilità di approdare a Milano a parametro zero, data la sua presunta mancanza di interesse nel rinnovare con il Lille, Djaló potrebbe presto unirsi alla squadra nerazzurra. Tuttavia, attualmente infortunato, il suo rientro in campo è imminente.

La concorrenza per l’acquisizione di Djaló è agguerrita, con squadre come il Barcellona, il Milan e soprattutto la Juventus interessate al giocatore portoghese. La Gazzetta dello Sport riporta un’aspra competizione per assicurarsi le sue prestazioni difensive. Resta da vedere se l’Inter riuscirà a battere la concorrenza e garantirsi il ritorno della “vecchia fiamma” Djaló nel suo reparto difensivo.