Mercato Inter, Marotta punta gli affari a zero: due difensori nel mirino dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2022

Mercato Inter, Marotta punta due difensori a parametro zero. Mentre la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile, in attesa di effettuare il ritiro a Malta e preparare la seconda parte della stagione, dietro la scrivania, la dirigenza nerazzurra sta già impostando la programmazione per il mercato non solo di gennaio, ma anche estivo. Tanti nomi valutati da Beppe Marotta e Piero Ausilio e che potrebbero fare al caso della squadra di Simone Inzaghi.

Tra i profili più ricercati, c’è anche quello del difensore centrale. Il reparto arretrato nerazzurro, infatti, potrebbe essere uno di quelli che potrebbe subire degli stravolgimenti. Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza e Acerbi potrebbe essere non riscattato, dunque è necessario sondare il terreno per alcuni profili che potrebbero essere adatti alla squadra nerazzurra. E sul taccuino della dirigenza, ci sono due nomi che non costerebbero nulla.

Mercato Inter, la difesa potrebbe essere un reparto stravolto in estate: due nomi a parametro zero sul taccuino di Marotta

L’Inter, quindi, si concentra sul mercato per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la società nerazzurra starebbe valutando due nomi a parametro zero. Il primo è quello dell’attuale centrale della Roma, Chris Smalling, difensore 33enne che è all’ultimo anno di contratto con i giallorossi e potrebbe concludere in estate l’avventura nella capitale.

Il secondo è quello di Djidji del Torino, anch’egli in scadenza di contratto e con un rinnovo che tarda ad arrivare. Valutazioni e ragionamenti che dovranno sfociare in decisioni. L’Inter si è attivata e farà le dovute considerazioni. Con due opportunità che fanno molta gola.