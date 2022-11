Mercato Inter, Marotta pensa alle cessioni: tre giocatori in uscita a gennaio

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/11/2022

Mercato Inter già iniziato. Nonostante il Mondiale di mezzo e ancora poco più di un mese prima che si possa aprire la prossima sessione di calciomercato la società nerazzurra è già a lavoro per preparare i prossimi colpi. Dopo una sessione estiva che ha portato diverse risorse importanti tra cui Onana, Mkhitaryan e Lukaku, ora Marotta potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi.

Non solo col mercato in entrata ma soprattutto lavorando ai colpi in uscita. La società vorrebbe piazzare diversi esuberi o giocatori che hanno mercato ma che tra le fila di Inzaghi non trovano spazio. In particolare, sembrano tre i calciatori in uscita: Roberto Gagliardini, Robin Gosens e soprattutto il Tucu Correa. Situazioni differenti l’una dall’altra, in particolare quella riguardante l’argentino, oggi ancora un enigma nel pianeta nerazzurro.

Mercato Inter, tre cessioni possibili: le ultimissime per gennaio

Come riportato dai media italiani, il futuro di Gagliardini sembra sempre più lontano da Milano. Il contratto del calciatore va in scadenza nel 2023, perciò a fine stagione potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero. In questi mesi Marotta sta lavorando per piazzarlo in una nuova squadra già nel mese di gennaio, così da non perderlo completamente a zero. Negli ultimi giorni, come riportato dal Corriere dello Sport, è spuntato l’interesse del Torino. Il club granata potrebbe provare l’affondo già a gennaio, per anticipare i tempi altrimenti andrebbe spedito sul calciatore a parametro zero. Dunque Gagliardini potrebbe partire già a gennaio. L’altro nome in uscita è quello di Robin Gosens.

L’esterno tedesco, arrivato dall’Atalanta, non è mai tornato ai livelli ammirati a Bergamo. Inoltre nell’ultimo anno Dimarco è cresciuto tanto, andando a stabilire gerarchie ben definite sulla fascia sinistra. Il mercato intorno al tedesco riguarda appunto club della Bundesliga. Il Bayern Leverkusen potrebbe tentare l’affondo già a gennaio, con l’ex Atalanta che potrebbe anche spingere per lasciare i nerazzurri. Su Correa il discorso è diverso. La cessione dell’argentino non è una priorità anche perché nelle gerarchie nerazzurre trova spazio ma se l’Inter dovesse prendere un nuovo attaccante (Thuram nel mirino), Correa sarebbe il principale indiziato a lasciare Milano. Si prospetta un mercato di gennaio interessante in casa Inter. Impossibile escludere sorprese.