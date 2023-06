Mercato Inter, Marotta abbandona una pista per l’attacco. Ma occhio ad una sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/06/2023

Mercato Inter, i nerazzurri abbandonano un pista per l’attacco. In questo giorni, giustamente, si sta parlando molto della finale di Champions League di giorno 10 che la squadra nerazzurra giocherà ad Istanbul contro il Manchester City. Gli uomini di Inzaghi sono impegnati nel preparare una partita che secondo i pronostici della vigilia è ai limiti del proibitivo.

Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, in viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in testa, cerca di trovare i tasselli giusti per il futuro. Secondo quanto riportato attraverso il proprio profilo Twitter dal giornalista del portale Relevo, Matteo Moretto, i nerazzurri avrebbero quasi abbandonato una pista per l’attacco.

Si tratta di Marcus Thuram, per cui, negli ultimi giorni, ci sarebbe forte il Paris Saint-Germian, con un inserimento anche del Milan. Per lui le porte di Appiano non dovrebbero aprirsi. Occhio, però, ad un’occasione di mercato proveniente dalla Germania. Il giornalista, infatti, ha confermato l’indiscrezione lanciata ieri da Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda l’attaccante dell’Herta Berlino, Lukebakio, per cui ci sarebbe molto più di un semplice interesse.