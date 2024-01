Mercato Inter, l’ultimo intrigo lo deve sciogliere il Brasile

di Redazione, pubblicato il: 31/01/2024

(Mercato Inter) A meno di 48 ore dalla chiusura della finestra invernale di mercato l’Inter si trova con un ultimo nodo da sciogliere. La vicenda riguarda Brazao, portiere in via di rientro dal prestito alla Ternana per volare immediatamente in Brasile dove lo aspetta il Santos.

La trattativa è definita, il ragazzo tornerà in patria dopo aver risolto consensualmente il contratto che lo lega all’Inter. Nessun conguaglio economico a carico dei carioca ma solo una percentuale sulla futura rivendita.

Senonchè un problema burocratico sta bloccando tutto. La Gazzetta spiega che “attualmente il Santos ha il mercato bloccato dalla Fifa per un mancato pagamento a un ex allenatore. La vertenza è stata risolta estinguendo il debito, ma adesso il Governo mondiale del calcio deve “riattivare” le trattative in entrata del Santos e ha tempo cinque giorni per farlo…Prima di risolvere il contratto con Brazao e di farlo partire per il Sudamerica, l’Inter aspetta che la Fifa dia il via libera al Santos perché gli uomini mercato nerazzurri non vogliono perdere un “capitale” senza aver almeno garantito il 30% sulla futura rivendita.”