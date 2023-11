di Redazione, pubblicato il: 10/11/2023

(Mercato Inter) Il nome di Tiago Dialò, difensore del Lille, era già stato accostato all’Inter nell’ ultimo mercato estivo. Poi la possibilità di arrivare a Pavard aveva cambiato i programmi ma senza che lo staff di mercato nerazzurro si fosse dimenticato del portoghese.

Adesso le condizioni sono ancora più favorevoli. Il 23enne difensore centrale andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno, da lì in poi sarà libero di scegliere la sua destinazione a parametro zero. Djalò ha giocato per un breve periodo nelle giovanili del Milan prima di essere ceduto al Lille nell’ambito dell’acquisto di Leao. Fabrizio Romano conferma che il club nerazzurro ha già avviato i contatti per assicurarsi il ragazzo anticipando concorrenza di mezza Europa.