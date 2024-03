Mercato Inter, Inzaghi vuole un attacco stellare: non solo Gudmunsson, ecco chi è l’altro obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/03/2024

Mercato Inter, non solo Gudmunsson per l’attacco nerazzurro. La stagione interista non è ancora conclusa e già, la società, sta pensando a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’obiettivo fondamentale è quello di regalare a Simone Inzaghi una rosa che abbia non solo undici titolare, ma delle alternative che possano essere valide e non facciano rimpiangere l’eventuale assenza dei titolari.

Soprattutto visto che, il tecnico nerazzurro, è solito fare delle rotazioni per cercare di far riposare quanto più possibile tutta la rosa in vista dei tanti impegni stagionali e che, nella prossima stagione, vedranno anche la presenza del Mondiale per Club. Insomma, in viale della Liberazione si stanno cercando delle alternative che possano fare al caso della rosa di Inzaghi e, in questo momento, il reparto offensivo sembra essere quello su cui ci si è focalizzati.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ai nerazzurri piace molto l’attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmunsson. Ma il suo non è l’unico profilo valutato. Nella rosa di nomi, c’è anche un vecchio pallino come Giacomo Raspadori da sempre piaciuto in viale della Liberazione. Ad avviso del quotidiano, la dirigenza interista in questo momento sta valutando su quale dei due calciatori concentrarsi. Di sicuro un attacco composto da Lautaro, Thuram, Taremi e uno dei due sopra citati, farebbe molto felice Inzaghi.