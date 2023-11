Mercato Inter, Inzaghi ha fatto un solo nome, colpo difficilissimo

di Redazione, pubblicato il: 21/11/2023

(Mercato Inter) La miccia l’ha accesa Marco Barzaghi sul proprio canale You Tube. Secondo il giornalista Simone Inzaghi ha presentato allo staff di mercato la richiesta di portare in nerazzurro Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è passato la scorsa estate all’Al-Hilal, accettando i 20 milioni l’anno che la squadra araba gli garantisce.

Le indiscrezioni parlano di grande desiderio dell’ ex laziale di tornare alla svelta nel calcio che conta.

“Evidentemente è già stufo dell’Arabia Saudita, nonostante lo stipendio da capogiro. Da capire che accordi possano esserci con le squadre arabe per liberare giocatori con ingaggi così e quanto possano chiedere loro per rientrare nel calcio che conta. Sicuramente Inzaghi aveva fatto il nome di Milinkovic.”