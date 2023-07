Mercato Inter, intreccio Onana-Trubin, sono ore di fuoco

di Redazione, pubblicato il: 07/07/2023

L’Inter attende il rilancio del Manchester United per Andre Onana. La prima offerta arrivata da oltre manica di 40 milioni è stata respinta al mittente. Nelle prossime ore il club nerazzurro attende una mail con un cifra più vicina alla dead line stabilita di 60 milioni. Solo così la trattativa potrà proseguire.

Nel frattempo è arrivato in sede Edoardo Crnjar, agente di quello che dovrebbe essere l’erede di Onana, Anatolij Trubin, Il procuratore si è intrattenuto a lungo con la dirigenza nerazzurra. Nessuna dichiarazione al termine dell’incontro ma è evidente che qualcosa bolle in pentola ed anche di molto concreto. Nelle ultime ore il DS dello Shakhtar Darijo Srna ha lanciato un messaggio chiaro tramite la Gazzetta dello Sport. Trubin è pronto per il grande salto, Trubin è un gran portiere, Trubin se ne va solo per una cifra top dimenticando una cosa non secondaria: Trubin va in scadenza tra sei mesi, difficile parlare di cifre enormi con questi termini temporali.