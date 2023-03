Mercato Inter, incontro per l’esterno: altri due nomi sul tavolo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/03/2023

Mercato Inter, nerazzurri a caccia di un esterno destro in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Tajon Buchanan, esterno canadese di proprietà del Club Bruges.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, alcuni giorni fa ci sarebbe stato un incontro tra Piero Ausilio e i rappresentanti della GG11, agenzia che cura gli interessi del giocatore, in un noto albergo milanese.

Mercato Inter, Buchanan ma non solo: anche Solet nel mirino

Durante l’incontro non si sarebbe parlato solo di Dumfries ma anche del nerazzurro Brazao e di Solet, difensore centrale di proprietà dello Strasburgo.

Buchanan resta comunque l’obiettivo principale. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando a lui sia come sostituto del probabile partente Dumfries che come rinforzo per rafforzare la batteria di esterni. La sua valutazione sarebbe di 10/12 milioni di euro.