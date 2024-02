Mercato Inter, il silenzio carta vincente, ok per due operazioni

di Redazione, pubblicato il: 13/02/2024

Il mercato dell’Inter prosegue anche in queste settimane. In silenzio, lontano dai riflettori accesi sui risultati della squadra lanciata verso l’obbiettivo scudetto, Marotta e Ausilio proseguono il loro lavoro certosino.

Oggi sarà giornata di visite mediche per Taremi. L’attaccante del Porto è atteso a Milano per l’ultimo passaggio obbligato prima di formalizzare il passaggio in nerazzurro. Ancor più sottotraccia prosegue la manovra di avvicinamento a Zielinski. Il centrocampista del Napoli, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe addirittura già sostenuto i test medici in occasione della recente trasferta dei partenopei a Milano per il match con il Milan.

Due operazioni che rafforzeranno attacco e centrocampo dei nerazzurri nella prossima stagione con elementi di solida esperienza internazionale. Entrambi a parametro zero, secondo la migliore tradizione nerazzurra di questi ultimi anni, capace di unire sostenibilità economica e risultati sportivi.