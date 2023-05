Mercato Inter, il nuovo Chelsea vuole risolvere i suoi problemi con due nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 31/05/2023

(Inter) Il nuovo Chelsea inizia a studiare le mosse per riprendersi dopo la stagione fallimentare. Il 12mo posto arrivato dopo due sessioni mercato faraoniche ha messo in fermento tutto il mondo dei Blues. Sulla panchina londinese siederà Maurizio Pochettino, reduce da un anno ai box dopo l’esperienza non fantasmagorica con il PSG.

Le prime mosse del tecnico argentino mettono sul chi va là proprio l’Inter. Romelu Lukaku è in prestito fino al 30 giugno poi il suo futuro sarà tutto da decifrare. Dall’Inghilterra arrivano voci secondo le quali il nuovo staff vorrebbe riportare il belga oltre manica mentre il diretto interessato non ha mai nascosto di voler restare in nerazzurro. Tanto più dopo la fantastica cavalcata in Champions costruita proprio sui suoi gol.

Dopo Lukaku anche Onana

Ma i problemi del Chelsea non sono solo in attacco. Anche tra i pali la situazione è quanto meno traballante per Mendy e Kepa reduci da prove mai pienamente convincenti. Qui scatta l’interesse per Andrè Onana. L’olandese dopo un periodo di adattamento ha confermato le sue doti di portiere di enorme reattività, ottimo con i piedi e in grado di dare sicurezza a tutta la difesa. Arrivato a Milano a parametro zero metterebbe il club nella possibilità di realizzare una plusvalenza di enorme valore. I soldi arrivati dalla Champions sono tanti, i tifosi sperano siano abbastanza da non dover cedere nessuno dei giocatori più importanti ma ormai è chiaro che nessuna società può permettersi di rifiutare proposte allettanti.