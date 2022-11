Mercato Inter, i nerazzurri tremano: il Real Madrid piomba su un big di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2022

Mercato Inter, il Real Madrid preme per un big della rosa nerazzurra. La scorsa sessione di calciomercato, per i nerazzurri, è stata molto particolare. Non solo i mancati arrivi di giocatori trattati a lungo come Paulo Dybala e Gleison Bremer, ma anche le pressioni dei grandi club europei che hanno premuto per avere i giocatori migliori della rosa di Simone Inzaghi.

I big sono rimasti tutti, ma non è detto che la prossima estate, vista la situazione economica nerazzurra e visto il più 60 milioni di attivo ancora da raggiungere, qualcuno non possa partire. Proprio approfittando di questa situazione, il Real Madrid, avrebbe messo nel mirino l’ennesimo big nerazzurro in vista della prossima stagione.

Mercato Inter, altra sessione complicata in estate? Il Real Madrid bussa alla porta per un big della squadra di Inzaghi

Dunque, l’Inter, deve far fronte a delle altre pressioni sul mercato per un suo big. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, infatti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti starebbe puntando con decisione a Lautaro Martinez. I blancos, infatti, stanno assistendo alla fase calante della carriera di Karim Benzema che ha già saltato parecchie partite per infortunio e salterà il Mondiale in Qatar per lo stesso motivo.

Oltre al Toro nerazzurro, nella lista di Florentino Perez, ci sono anche Kai Havertz del Chelsea e Dusan Vlahovic della Juventus. Bisognerà vedere quali saranno le mosse e le intenzioni della società nerazzurra. Infatti, da viale della Liberazione, hanno degli obiettivi economici da raggiungere e, per questo motivo, dovranno valutare bene le eventuali richieste che arriveranno.