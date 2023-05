Mercato Inter, forte interesse per un difensore del Real Madrid: può arrivare a zero

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/05/2023

Mercato Inter, c’è il forte interesse per un difensore del Real Madrid. Mentre la squadra prepara le ultime due partite della stagione, tra cui anche la finale di Champions League contro il Manchester City, in viale della Liberazione si inizia a programmare il futuro della squadra cercando i nomi che possano essere più adatti alla rosa di Simone Inzaghi.

Marotta e Ausilio, sono da sempre parecchio attenti al mercato dei parametri zero e come sempre fatto hanno il mirino ben puntato su alcuni calciatori. Tra questi, un forte interesse è stato mostrato per il difensore del Real Madrid, Nacho, in scadenza il prossimo giugno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il giocatore è quasi sicuro di non rinnovare con i blancos, ragion per cui i nerazzurri diventano un’opzione forte dal momento che hanno già preso contatti. Non solo, ma su di lui c’è anche il forte interesse da parte del Villareal. Nacho dovrà prendere a breve una decisione che, sempre secondo il quotidiano, potrebbe addirittura arrivare entro questa settimana, prima della sua ultima partita con maglia del Real Madrid.