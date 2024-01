Mercato Inter, Dumfries via a giugno? Per sostituirlo c’è un vecchio pallino di Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2024

Mercato Inter, Dumfries potrebbe partire a giugno. In casa nerazzurra, la concentrazione è massima in vista della partita di domani sera contro la Lazio per la semifinale di Supercoppa Italiana. Una sfida dal sapore particolare, visto che la squadra nerazzurra potrebbe portare a casa il trofeo per il terzo anno consecutivo. Ma sicuramente non sarà una passeggiata, visto che i biancocelesti sono un avversario veramente temibile che nelle ultime stagioni hanno fatto male spesso e volentieri all’Inter.

Intanto, in viale della Liberazione, si sta parlando della questione rinnovi. In attesa di quelli di Lautaro e di Barella, c’è forte pessimismo per il prolungamento di Dumfries. Le richieste del giocatore olandese, infatti, non collimano con quelle della società, ragion per cui non è difficilmente ipotizzabile una separazione in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la cifra che fanno del giocatore in nerazzurri è di circa 40-45 milioni di euro.

E, intanto, bisognerebbe anche trovare un sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di un vecchio pallino di Ausilio, come Emil Holm, oggi in forza all’Atalanta, ma seguito fin dai tempi dello Spezia. Un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Dumfries e che potrebbe fare al caso della squadra di Simone Inzaghi.