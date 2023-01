Mercato Inter, doppia operazione in uscita: arriva l’ufficialità

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/01/2023

Mercato Inter, non solo la questione Skriniar. In questo ultimo giorno di mercato i nerazzurri sono impegnati anche in altre operazioni.

In mattinata sono state ufficializzate due cessioni in prestito, ovvero quelle di Eddie Salcedo e di Sebastiano Esposito.

Mercato Inter: Esposito al Bari, Salcedo torna al Genoa

Esposito torna in Italia, precisamente al Bari in Serie B dopo una prima parte di stagione deludente all’Anderlecht. Il classe 2002 va in Puglia con la formula del prestito secco fino al termine stagione.

Saluta il Bari invece Eddie Salcedo dopo 15 presenze e due reti. L’attaccante torna ufficialmente al Genoa, squadra in cui è cresciuto. Trasferimento in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto.