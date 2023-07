Mercato Inter, Di Marzio annuncia la rivoluzione in arrivo

di Redazione, pubblicato il: 07/07/2023

(Mercato Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha inquadrato lo scenario che si sta realizzando in casa nerazzurra per il reparto portieri.

Data per scontata la partenza di Onana la rivoluzione tra i pali interisti potrebbe essere totale con tre estremi difensori nuovi.

“Abbiamo parlato di Anatoliy Trubin, ma prima l’Inter vuole prendere Yann Sommer, portiere d’esperienza che già a gennaio poteva chiudere a zero per l’estate. Poi il Bayern Monaco ebbe necessità di prenderlo al posto di Manuel Neuer, lo prese a sei milioni. Può uscire attorno a questa cifra L’Inter avanza su Sommer vuole mettere un portiere d’esperienza e uno giovane come Trubin. Credo voglia fare prima Sommer, ma c’è la possibilità che arrivino entrambi”. Il terzo portiere che prenderebbe il posto di Cordaz dovrebbe essere Di Gennaro, vecchia conoscenza con un passato importante nelle giovanili nerazzurre.