Mercato Inter, derby col Milan per il gioiello tedesco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/11/2023

L’Inter è in fermento, avvolta dall’attesa del “derby cromatico” contro l’Atalanta, mentre si prepara a difendere la leadership in Serie A. Simone Inzaghi ha consolidato la squadra con innesti strategici come Sommer, Pavard, Frattesi e Thuram, creando un’armata compatta e pronta per la battaglia sul terreno di gioco.

L’attenzione è ora focalizzata su Ouèdraogo, il giovane e versatile centrocampista tedesco dell’Schalke 04, che ha attirato l’interesse sia dell’Inter che del Milan.

Mercato Inter, nerazzurri e rossoneri puntano il tedesco

Nonostante la giovane età, Ouèdraogo ha dimostrato le sue abilità in Bundesliga 2, impressionando con la sua duttilità in diverse posizioni di gioco. La sua altezza superiore all’1.90 e il suo valore di mercato stimato intorno ai 10 milioni lo rendono una prospettiva allettante per i club di Serie A e non solo.

Tuttavia, il Milan sembra godere di un vantaggio iniziale nel corteggiamento del giocatore, anche se l’Inter non è da meno nel suo desiderio di aggiungere questa figura atipica ma funzionale alla rosa come riportato da SportItalia. Mentre i riflettori si concentrano su Ouèdraogo, l’attenzione dei club rivali come RB Leipzig, Real Madrid e Arsenal rimane sul suo percorso, con un’analisi attenta del suo potenziale impatto sul campo. Il mercato del calcio è in tumulto, e il destino di Ouèdraogo potrebbe dipendere dal risultato del prossimo derby di mercato tra l’Inter e il Milan, una rivalità che continua a scaldare gli animi nel panorama calcistico italiano.