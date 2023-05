Mercato Inter, dalla Spagna: offerta nerazzurra per un centrocampista

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 06/05/2023

Mercato Inter, Marotta è già a lavoro. Il Barcellona sembra essere in procinto di dover fare cassa nel prossimo mercato e, di conseguenza, molti giocatori potrebbero essere sacrificati sul mercato, tra cui il centrocampista ivoriano Franck Kessié.

Nonostante la sua importante crescita negli ultimi mesi, Kessié potrebbe essere venduto per garantire una plusvalenza pulita al club catalano.

Mercato Inter, offerta per Kessiè: dalla Spagna la rivelazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l’Inter avrebbe già avanzato un’offerta per il giocatore, proponendo diversi nomi come contropartite nell’affare. Tuttavia, il Barcellona sembra preferire incassare solo denaro contante per il centrocampista, valutato circa 30 milioni di euro.

Nonostante il recente interesse della squadra milanese per il giocatore, sembra che il futuro di Kessié sia lontano dal Barça e potrebbe vedere il giocatore vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. Infatti, il Barcellona sembra aver preso la decisione di lasciar partire il centrocampista a fine stagione, con l’allenatore Xavi che incontrerà il giocatore per comunicargli la decisione del club. In sintesi, sembra che Kessié possa essere una delle vittime della necessità del Barcellona di fare cassa nel prossimo mercato, ma il suo futuro calcistico resta ancora da definire.