Mercato Inter, clamoroso ritorno in vista? E intanto i tifosi si infiammano per un post social

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2024

Mercato Inter, un clamoroso ritorno in vista? In casa nerazzurra è tempo di concentrarsi sul campionato, visto il brutto pareggio di venerdì scorso ottenuto contro il Genoa allo stadio Marassi con una prova sottotono. Una partita che non ha risparmiato più di qualche critica alla formazione nerazzurra che dovrà ritrovare la via dei tre punti per tenere distanziata una Juventus che non molla di un centimetro in classifica e che sarà la principale rivale per lo scudetto.

Intanto, una notizia delle ultime ore ha infiammato l’ambiente nerazzurro. Sono di ieri le parole del direttore della rivista Novella 2000 che hanno pronosticato di un possibile e clamoroso ritorno di Mauro Icardi in maglia nerazzurra. Una novità che ha già innescato il tifo nerazzurro diviso da un possibile ritorno dell’ex capitano. E gli stessi tifosi hanno iniziato a dare interpretazioni anche ai messaggi social dei giocatori.

Infatti, Icardi, nel suo post Instagram di capodanno, ha scritto una didascalia con riportato: “Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024”. Il tifo nerazzurro si chiede cosa intende il giocatore con quel “nuove opportunità”. Insomma, una notizia che ha scosso e non poco.

Poi, però, c’è da guardare la realtà. In attacco, l’Inter, è al completo, quantomeno dal punto di vista numerico. Sembra parecchio improbabile che Sanchez accetti la corte di altre società, specie dall’Arabia. Oltre a questo, servirebbero parecchi incastri ad oggi difficilmente ipotizzabili, specie dopo l’addio al decreto crescita.