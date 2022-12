Mercato Inter, chi resta e chi lascia: la situazione dei prestiti da Lukaku ad Acerbi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2022

Mercato Inter, tutta da definire la situazione dei giocatori in prestito. La scorsa sessione di mercato, in casa nerazzurra, è stata caratterizzata per l’impossibilità di poter spendere grosse cifre per gli acquisti. Proprio per questo motivo, Beppe Marotta e Piero Ausilio, hanno lavorato ad entrate caratterizzate da prestiti. Tra i nuovi giocatori arrivanti, in quatto sono in prestito.

Si tratta di Romelu Lukaku, Kristjan Asllani, Francesco Acerbi e Raoul Bellanova. Tutti hanno delle situazioni differenti, chi per minutaggio in campo, chi per prospettiva futura e chi per costi. Di conseguenza, in viale della Liberazione, stanno lavorano per fare in modo di capire chi mantenere in rosa e chi, al contrario, lasciare andare.

Mercato Inter, quattro giocatori in prestito si giocano il futuro: la situazione e i piani della dirigenza nerazzurra

Come detto, la dirigenza è al lavoro per capire bene su chi puntare su chi no per il futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, bisogna analizzare caso per caso. Partendo da Francesco Acerbi, arrivato in extremis dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. In viale della Liberazione non hanno intenzione di sborsare quella cifra per un giocatore vicino ai 35 anni. Ma se le prestazioni continueranno ad essere così solide, allora si lavorerà per abbassare le richieste di Lotito.

Per quanto riguarda Asllani, pochi dubbi: il club ci punta molto. Anche la formula adottata lo dimostra, visto che si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, dunque, farà parte dell’Inter del futuro. Leggermente differente la situazione di Bellanova, per cui il club dovrebbe sborsare 10 milioni per riscattarlo. Fino ad ora, il ragazzo sta vivendo una stagione di apprendistato e si è dimostrato sempre propositivo, anche se la sua permaneza non è scontata. Infine, capitolo Lukaku. Inter e Chelsea si riaggiorneranno in estate. Ma bisognerà capire bene i piani futuri dei blues che, con il cambio tecnico, potrebbero decidere di riportare indietro il belga. In tal senso, bisognerà attendere.