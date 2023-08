Mercato Inter, cessione a titolo definitivo, oggi le visite mediche

di Redazione, pubblicato il: 22/08/2023

(Mercato Inter) Valentin Lazaro non è più un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ed il Torino hanno definito il passaggio in granata dell’austriaco a titolo definitivo.

Già previste per oggi le visite mediche dopo di che Lazaro potrà unirsi alla truppa di Juric. Per l’esterno si tratta di un ritorno nella città che lo ha visto protagonista già nella stagione scorsa quando però era in prestito.