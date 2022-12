Mercato Inter, cercasi secondo di Onana: un obiettivo per la porta vicino al Bayern

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/12/2022

Mercato Inter, si cerca il vice-Onana in vista della prossima stagione. Il tema di questi mesi di mercato in casa nerazzurra sarà quello dei rinnovi di contratto. Sono tantissimi i calciatori che dovranno capire cosa fare nell’immediato futuro, a partire da Milan Skriniar, il cui rinnovo, ad oggi, sembra sempre più in bilico.

Tra i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno, c’è anche il capitano nerazzurro, Samir Handanovic. Il portiere sloveno, in questa stagione, dopo dieci stagioni, ha perso il posto da titolare in favore di Andrè Onana. Proprio questa situazione, sta facendo riflettere Handanovic sul proprio futuro e, dalle ultime notizie, sembra che la sua intenzione sia quella di non proseguire il rapporto con la società interista. Proprio per questo, la società, sta cercando un secondo portiere sul mercato per la prossima stagione.

Mercato Inter, per la prossima stagione si cerca un vice-Onana: un obiettivo si allontana sensibilmente

Dunque, la situazione per la porta nerazzurra, vede un possibile intervento per acquistare un nuovo vice-Onana. Secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, infatti, Marotta e Ausilio avrebbero puntato il portiere del Borussia Monchengladbach, Sommer, che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno con la società tedesca.

Su di lui, però, ci sarebbero gli occhi del Bayern Monaco. Il club bavarese, oggi, è alle prese con un problema in porta, visto che Manuel Neuer ha finito la stagione. Si complica, dunque, questa pista, per l’Inter che, con ogni probabilità, dovrà cambiare obiettivo. I nerazzurri hanno trovato un nuovo titolare. Se Sommer non sarà il vice-Onana, sarà trovata una nuova soluzione.