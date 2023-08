di Redazione, pubblicato il: 26/08/2023

(Mercato Inter) Antonio Cassano non è nuovo a scivoloni dialettici. Nel corso della trasmissione serale della Bobo TV ha avuto modo di esprimersi su Pavard in maniera davvero poco elegante. “30 milioni per Pavard? Se era buono restava al Bayern Monaco“.

Forse sarebbe opportuno che l’ex fantasista di Bari andasse a rileggersi il palmares del laterale francese per comprendere la statura di Pavard.