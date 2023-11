Mercato Inter, brutte notizie arrivano dalla Francia

di Redazione, pubblicato il: 14/11/2023

(Mercato Inter) E’ assai probabile che lo staff di mercato nerazzurro tra qualche mese si trovi di nuovo con il “problema” Correa. L’argentino è stato ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia per due milioni di euro. Il contratto prevede l’obbligo del riscatto da parte dei transalpini in caso di qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Evento più che mai difficile adesso che l’OM naviga a 11 punti dal Monaco che occupa il terzo posto, ultimo utile per accedere al massimo torneo continentale. Con 11 punti di distacco dalla squadra di Gattuso (anche se i monegaschi hanno una partita in più) prevedere una rimonta è alquanto difficile. Men che meno è ipotizzabile un riscatto volontario da pate dei marsigliesi. Il rendimento del Tucu fino ad oggi è infatti del tutto insoddisfacente. Nelle 9 presenze collezionate fino ad oggi tra Ligue 1 ed Europa League l’argentino non ha mai brillato, le sue statistiche parlano di zero gol e zero assist.