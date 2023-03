Mercato Inter, attacco da rifondare: un perno, due dubbi e un obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/03/2023

Mercato Inter, per la prossima estate ci sono grossi punti interrogativi per il reparto avanzato. In casa nerazzurra, dopo una stagione non proprio esaltante, c’è voglia di rifondare e di affidarsi solo ad alcuni membri della rosa attuale. Detto dei rinnovi vicini di de Vrij, Calhanoglu e Dzeko, ci sono tanti giocatori che andranno via a parametro zero o che non rientrano più nei piani della società.

Un reparto particolarmente interessato a queste dinamiche, è quello dell’attacco. Infatti, pochi sono i punti fermi per la prossima stagione e tanti, invece, i punti interrogativi. La dirigenza dovrà fare delle scelte importanti per il futuro. Soprattutto in un periodo in cui si decanta tanto la ‘sostenibilità’, è il caso di fare scelte affrettate o errate.

Mercato Inter, occhio al reparto avanzato per l’anno prossimo: i nerazzurri pronti a rifondare

Come detto, la società nerazzurra, ha intenzione di rifondare il proprio reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro sarà l’unico punto fermo della rosa nerazzurra, mentre, come anticipato, Edin Dzeko, va verso il rinnovo di un anno. I dubbi veri e proprio riguardano Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

L’argentino sicuramente verrà messo alla porta dopo due anni fatti di infortuni e prestazioni non all’altezza. Mentre il belga non ha soddisfatto le aspettative di questa stagione e rischia seriamente di tornare al Chelsea. In ogni caso, in viale della Liberazione, si stanno muovendo in via cautelativa. La dirigenza nerazzurra si è fiondata su Mateo Retegui e, ad oggi, sembra essere la squadra in pole position.