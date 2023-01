Mercato Inter, altra cessione in dirittura d’arrivo

di Mario Spolverini, pubblicato il: 24/01/2023

(Mercato Inter) Una nuova avventura all’estero per Ionut Radu.

Ne ha parlato oggi il suo agente Oscar Damiani in una intervista rilasciata a L’Interista.

“Confermo: c’è un interesse dell’Auxerre ed in questi giorni, fra oggi e domani, dovremmo decidere. C’è qualche piccola cosa da vedere però probabilmente tornerà dalla Cremonese all’Inter e poi andrà dall’Inter in prestito alla Auxerre…fra oggi e domani i due club dovrebbero mettersi d’accordo. Il giocatore in linea di massima ha deciso”.