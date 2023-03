Lukaku-Inter, cosa succede per il futuro? Nerazzurri chiari sulla riconferma

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2023

Lukaku-Inter, quale futuro per l’attaccante belga. In queste ultime settimane, si sta parlando tantissimo di quello che potrebbe essere il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante ex Manchester United, è arrivato all’Inter con Antonio Conte in panchina per poi voler ritornare al Chelsea due estati fa – per la cifra di 115 milioni di euro.

Ma l’esperienza londinese non è andata come si aspettava. Cattivi rapporti soprattutto con il tecnico Tuchel che non lo vedeva all’interno del suo sistema di gioco. Per questo, in maniera clamorosa, l’attaccante ha fatto il diavolo a quattro per arrivare in nerazzurro la scorsa estate. Ma, il prestito secco, non da la certezza della permanenza a Milano. L’Inter, su questo, ad oggi, ha una posizione molto chiara.

Lukaku-Inter, il futuro del belga a Milano rimane un rebus: i nerazzurri, ad oggi, hanno una posizione abbastanza chiara

Lukaku sta bene a Milano e la sua ferma intenzione è quella di rimanerci anche nella prossima stagione. Di fatto, però, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la situazione, lato nerazzurro, non sta affatto così. Le condizioni economiche del club e la stagione non esaltante del giocatore non lasciano presagire ad un futuro insieme.

Marotta ha spesso parlato di un ritorno al Chelsea a giugno “e poi si vedrà”, ma ad oggi, sempre secondo il portale, pare non sia in programma un incontro con il club inglese. Poi, ovviamente, tutto può cambiare, specie se ci dovesse essere un nuovo allenatore, visto che la posizione di Inzaghi non è solida, e se ci dovessero essere condizioni economiche vantaggiose. Ma di certo, in questo momento, l’intenzione del club nerazzurro è quella di non sedersi a trattare per il rinnovo del prestito del giocatore.