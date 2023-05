Kessiè-Inter, pista tramontata definitivamente? Lui ha una consapevolezza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/05/2023

Kessiè-Inter, la pista che porta all’ivoriano tramonta definitivamente? A partire dal mese di gennaio, si è tanto caldeggiato di un possibile scambio in sede di mercato tra la società nerazzurra e il Barcellona che coinvolgerebbe Marcelo Brozovic e Frank Kessiè. Di fatto, però, nella sessione invernale, nulla è accaduto in tal senso.

Nei mesi successivi c’è stato anche un blitz del ds nerazzurro, Piero Ausilio, nella sede dei blaugrana. Ma i motivi dell’incontro sono ancora sconosciuti. Dalla Spagna, intanto, hanno parlato della situazione intorno al centrocampista ivoriano che, nella prossima estate, potrebbe avere dei contorni molto interessanti.

Kessiè-Inter, la pista che porta all’ivoriano tramonta definitivamente? Il giocatore è pienamente consapevole di un fattore

Come detto, dunque, Frank Kessiè è certamente un giocatore che piace molto alla società nerazzurra in vista dell’estate. In Spagna, come riportato da Relevo, il giocatore gode di molta stima e anche Xavi in passato ha parlato di lui come di un esempio. Nelle ultime settimane, però, il minutaggio del giocatore sembra essere diminuito nuovamente.

Non solo, dal lato del giocatore si è pienamente consapevoli della situazione economica del club. Ragion per cui è vero che l’ivoriano vorrebbe rimanere a Barcellona. Ma è altrettanto vero che se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per i catalani, il centrocampista sarebbe messo certamente in vendita.