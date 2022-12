Kessiè-Inter, grosso ostacolo per i nerazzurri: un’inglese ci pensa per gennaio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2022

Kessiè-Inter, c’è un grosso ostacolo per la squadra nerazzurra. Nelle scorse settimane è rimbalzata la voce clamorosa di un possibile ritorno di fiamma della dirigenza nerazzurra per il centrocampista del Barcellona, Frank Kessiè. Già quando il giocatore vestiva la maglia rossonera del Milan e sulla panchina nerazzurra sedeva Antonio Conte, c’erano stati degli approcci per portarlo sull’altra sponda del Naviglio, ma senza successo.

Adesso, potrebbe esserci nuovamente questa possibilità dal momento che, lo stesso Kessiè, non sta trovando lo spazio che si aspettava in Spagna. Ma se l’Inter vorrà provare a portarlo a Milano la prossima stagione, dovrà fare i conti con una folta concorrenza che già a gennaio è pronta ad intavolare una trattativa.

Kessiè-Inter, ritorno di fiamma per il centrocampista? Su di lui c’è la concorrenza di una big di Premier League

Dunque, secondo le ultime voci di mercato che arrivano, sembra che la squadra nerazzurra starebbe ripensando a Frank Kessiè. Ma su di lui c’è già la concorrenza dalla Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da Onda Cero, il Tottenham vorrebbe provarci già a gennaio ad acquistare l’ex Milan.

Sul tavolo, ci sarebbe un’offerta da 15 milioni di euro che farebbe comodo al Barcellona, visto che si tratterebbe di una plusvalenza intera. L’Inter, quindi, molto probabilmente dovrà cambiare obiettivo per la mediana. L’insidia chiamata Conte potrebbe definitivamente far tramontare l’idea di mercato. Poi, bisognerà vedere come Marotta, Ausilio e Baccin si muoveranno in tal senso per regalare ad Inzaghi un rinforza nel reparto. Kessiè-Inter, l’insidia si chiama Antonio Conte.