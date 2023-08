Inter, via Gosens dentro il sostituto: c’è l’accordo col nuovo esterno sinistro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/08/2023

Inter attiva nelle ultime ore. Chiuso il capitolo Gosens, i nerazzurri trovano subito il sostituto. Due operazioni di mercato chiuse in pochissimo tempo l’una dall’altra. L’Inter ha ufficialmente siglato un accordo per la cessione di Robin Gosens in Germania all’Union Berlino..

Al suo posto è stato subito chiuso l’accordo col Monza per uno dei migliori esterni della scorsa stagione, Carlos Augusto. Il brasiliano arriverà all’Inter e andrà a rinforzare ulteriormente la fascia sinistra nerazzurra.

Inter, via Gosens e dentro Carlos Augusto: le cifre

Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Union Berlino pagherà circa 15 milioni di euro per il n°8. Questo è un passo importante per il club tedesco, che aveva tentato di acquisire Gosens durante il mercato di gennaio senza successo. Grazie a una mossa rapida, l’AD Beppe Marotta ha trovato un degno sostituto in Carlos Augusto, un esterno brasiliano di classe 1999 proveniente dal Monza.

Giocando come laterale di centrocampo, Augusto è emerso come una delle sorprese più brillanti della scorsa stagione, contribuendo in modo significativo alla storica salvezza del Monza in Serie A con 6 gol e 5 assist in 35 presenze. L’accordo tra le squadre prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro, con eventuali bonus esclusi. La firma del contratto è prevista nel tardo pomeriggio di oggi. Questa mossa stabilisce Carlos Augusto come il nuovo giocatore dell’Inter, pronto a indossare la maglia nerazzurra.